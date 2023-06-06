Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar sabit kaldı 

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, nisanda bir önceki aya göre değişim göstermedi

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar sabit kaldı 
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 düştü.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar nisanda mart ayına göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 geriledi.

AB ülkeleri arasında nisanda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 5,8 ile Slovakya'da, yüzde 3,7 ile Romanya'da ve yüzde 2,4 ile Slovenya'da görüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda Macaristan'da yüzde 12,6, Estonya'da yüzde 10 ve Slovakya'da yüzde 9,8 geriledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tarım sektöründen tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatı
İŞ-YAŞAM Tarımda tüm zamanların en yüksek ihracatı
TİM Başkanı Mustafa Gültepe'den ihracatta kur ve asgari ücret etkisi açıklamaları
İŞ-YAŞAM "Amacımız yüksek kur ile kâr etmek değil"
Haziran enflasyonu 5 Temmuz'da açıklanacak - Son Dakika Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAM Haziran enflasyonu 5 Temmuz'da açıklanacak
İngiltere'de yüksek gıda fiyatları tüketici harcamalarındaki büyümeyi baskıladı
İŞ-YAŞAM İngiltere'de tüketici harcamaları beklentinin altında
'Bu yıl 60 milyon turist bekliyoruz'
İŞ-YAŞAM 'Bu yıl 60 milyon turist bekliyoruz'
ABD'de fabrika siparişleri beklentinin altında
İŞ-YAŞAM ABD'de fabrika siparişleri beklentinin altında
Boğazlardan geçişlere zam geliyor
İŞ-YAŞAM Boğazlardan geçişlere zam geliyor
Avrupa Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı
İŞ-YAŞAM Avrupa Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı
Portekiz haftada 4 gün çalışma denemelerine başladı
İŞ-YAŞAM Portekiz haftada 4 gün çalışma denemelerine başladı
IATA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane görevini devretti
İŞ-YAŞAM IATA Başkanı Mehmet Nane görevini devretti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.