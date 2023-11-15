Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.681,07 %0,13
        DOLAR 28,6708 %0,18
        EURO 31,1730 %0,03
        ALTIN 1.818,28 %0,58
        FAİZ 41,48 %-0,48
        GÜMÜŞ GRAM 21,56 %1,31
        BITCOIN 36.234,00 %1,82
        GBP/TRY 35,7736 %-0,01
        EUR/USD 1,0864 %-0,17
        BRENT 82,03 %-0,53
        ÇEYREK ALTIN 2.972,94 %0,58
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

        Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:24 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

        Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylül ayında ağustos ayına kıyasla yüzde 1,1, Eylül 2022'ye göre de yüzde 6,9 geriledi.

        AB'de ise sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 gerileme gösterdi.

        Eylülde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş, yüzde 3,2 ile Belçika'da, yüzde 3 ile Portekiz'de, yüzde 2,9 ile Estonya ve İrlanda'da gerçekleşti.

        Sanayi üretiminde yıllık bazda ise en fazla gerileme yüzde 27,2 ile İrlanda'da, yüzde 14 ile Belçika'da ve yüzde 12,5 ile Estonya'da oldu

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Meteoroloji saat verdi! 13 kent için "sarı" alarm! Bu gece geri gelecek!
        Meteoroloji saat verdi! 13 kent için "sarı" alarm! Bu gece geri gelecek!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Cinsel istismardan ceza almıştı! Şimdi de ablası dava açtı
        Cinsel istismardan ceza almıştı! Şimdi de ablası dava açtı
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor