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Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları, ağustosta yıllık yüzde 43,3'le rekor seviyede yükseldi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ağustos ayında yıllık bazda yüzde 43,3 arttı

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları, ağustosta yıllık yüzde 43,3le rekor seviyede yükseldi
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,9, 2021'in ağustos ayına kıyasla da yüzde 43 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, ağustosta aylık yüzde 5, yıllık ise yüzde 43,3 artarak beklentileri aştı. Piyasa beklentileri ÜFE'nin yıllık yüzde 43,1 artacağı yönündeydi.

Böylece, Euro Bölgesi'nde yıllık ÜFE, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 116,8 ve ara mallarda da yüzde 19,9 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ağustosta yıllık bazda en fazla yüzde 97,4 ile İrlanda'da, yüzde 70,9 ile Romanya'da ve yüzde 68,3 ile Bulgaristan'da arttı.

ÜFE, Almanya'da yüzde 46,9, Fransa'da yüzde 29,5, İspanya'da yüzde 41,8, İtalya'da yüzde 50,5 olarak belirlendi.

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