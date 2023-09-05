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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları temmuzda düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları temmuzda düştü

        Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:42
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        Avrupa'da üretici fiyat endeksi düştü
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı ÜFE verilerini yayımladı.

        Verilere göre, AB'de ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, 2022'nin temmuz ayına göre yüzde 6,6 azaldı.

        Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda da yüzde 7,6 düştü.

        Piyasa beklentileri Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 7,6 azalacağı yönündeydi. Böylece, Euro Bölgesi'nde ÜFE aylıkta beklentilere yakın, yıllıkta ise uyumlu seviyede gerçekleşti.

        İRLANDA İLK SIRADA

        AB ülkeleri arasında ÜFE, temmuzda yıllık bazda en fazla yüzde 39,5 ile İrlanda'da, yüzde 18,1 ile Bulgaristan'da ve yüzde 13,8 ile İtalya'da geriledi. Yıllık ÜFE, Macaristan'da yüzde 18,8, Slovakya'da yüzde 17,8 ve Slovenya'da yüzde 6,8 arttı.

        Aylık bazda ise ÜFE İrlanda'da yüzde 8,1, Hollanda'da yüzde 2,6 ve İsveç'te yüzde 1,8 azalırken, Letonya'da yüzde 2,2, Slovakya'da yüzde 1,7 ve Hırvatistan'da yüzde 1,3 yükseldi.

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