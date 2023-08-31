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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 5,3 oldu  - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 5,3 oldu 

        Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta yıllık bazda yüzde 5,3 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:27 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:27
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        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon arttı
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

        Verilere göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta da aynı seviyede ölçüldü.

        Euro Bölgesi'nde TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 arttı.

        Piyasa beklentileri, ağustosta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 5,1, aylık enflasyonun yüzde 0,5 olması yönündeydi.

        Enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

        Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 9,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 5,5 ile hizmetler, yüzde 4,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 3,3 geriledi.

        AB uyumlu verilere göre, enflasyon, ağustosta Slovakya'da yüzde 9,6, Hırvatistan'da yüzde 8,5, Avusturya'da yüzde 7,6, Almanya ve Litvanya'da yüzde 6,4, Slovenya'da yüzde 6,1, Fransa'da yüzde 5,7, Letonya'da yüzde 5,6 ve İtalya'da yüzde 5,5 seviyesinde belirlendi.

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