Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,8 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,8'e indi. TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde eksi 0,1 oldu.

Piyasa beklentileri de eylülde Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 1,8 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileri ile aynı seviyede gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 6 geriledi.