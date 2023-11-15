Euro Bölgesi'nden 10 milyar Euro ticaret fazlası 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 azalarak 209,7 milyar Euro'yu, ithalatı ise yüzde 27,6 gerileyerek 202,5 milyar Euro'yu buldu. AB'nin dış ticaret fazlası, eylül ayında yaklaşık 7,2 milyar Euro oldu.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, eylülde 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 düşüşle 235,8 milyar Euro, ithalat da yüzde 23,9 azalarak 225,8 milyar Euro oldu. Böylece Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, eylülde 10 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 41,3 milyar Euro ile ABD, 27,7 milyar Euro ile İngiltere, 17,7 milyar Euro ile Çin, 15,5 milyar Euro ile İsviçre ve 8,6 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 41,8 milyar Euro ile Çin, 28,4 milyar Euro ile ABD, 14,5 milyar Euro ile İngiltere, 12 milyar Euro ile İsviçre, 8,8 milyar Euro ile Norveç ve 7,5 milyar Euro ile Türkiye oldu.