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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

        Euro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:48 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:48
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        Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin üçüncü çeyrek GSYH öncü verilerini açıkladı.

        Verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi.

        AB'de GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1 yükseldi.

        GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,4, İspanya'da yüzde 0,8 artarken, İtalya'da sabit kaldı.

        GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da yüzde 0,2 düşerken, Fransa'da yüzde 1,3, İtalya'da yüzde 0,4 ve İspanya'da yüzde 3,4 yükseldi.

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