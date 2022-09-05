Euro Bölgesi yatırımcı güveninde düşüş

AA

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomide resesyona yönelik endişelerle Mayıs 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, ağustosta eksi 25,2 puan olan Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 6,6 puanlık düşüşle eksi 31,8 puana geriledi.

Üç aydır art arda düşen ve Mayıs 2020'den beri en düşük seviyesine inen endekse ilişkin beklenti, eksi 27,5 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 3,2 puan azalışla eksi 36 puana inerek Aralık 2008’den beri en düşük seviyesine geriledi.

Mevcut Durum Endeksi ise eksi 16,3 puandan eksi 23,5 puana gerileyerek Ağustos 2020’den bu yana en düşük seviyesine indi.

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Euro Bölgesinde ekonomik durum 2008'deki mali kriz dışında, 20 yıldır daha önce hiç bu kadar zayıf olmamıştı ve aynı zamanda beklentiler bu kadar düşük olmamıştı" değerlendirmesinde bulundu.

Hübner, Küresel olarak da verilerin resesyona işaret ettiğini vurgulayarak, “Asya bölgesindeki (Japonya hariç) gelişmeler endişe verici. Çin, resesyona girme tehlikesiyle karşı karşıya.” ifadesini kullandı.

Yatırımcı güveni anketi, 2-4 Eylül’de 1.258 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.