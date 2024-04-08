Euro bölgesinde yatırımcı güveni Nisan'da 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, nisan ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, martta eksi 10,5 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, eksi 5,9’a yükseldi. Şubat 2022’den beri en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin beklenti, eksi 8,5 puana yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 2,3 puandan 5 puana çıkarak, Şubat 2022'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 18,5 puandan eksi 16,3 puana çıkarak, art arda yükselişini altıncı aya taşıdı. REKLAM Sentix'in açıklamasında, "Euro Bölgesi'nde ve dünya genelinde ekonomik toparlanma devam ediyor. Ekonomik göstergeler uluslararası alanda da istikrar kazanıyor.” değerlendirmesi yapıldı. Anket, 4-6 Nisan’da 1201 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi. ALMAN EKONOMİSİ Öte yandan, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, nisanda 10,8 puanlık artışla eksi 20,5 puana yükseldi. Endeksin Mayıs 2023’ten beri en yüksek değerine ulaşması dikkati çekti. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 40,5 puandan eksi 36 puana çıktı.