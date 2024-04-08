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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro bölgesinde yatırımcı güveni Nisan'da 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - İş-Yaşam Haberleri

        Euro bölgesinde yatırımcı güveni Nisan'da 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

        Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, nisanda art arda artışını altıncı aya taşıyarak, Şubat 2022'den beri en yüksek seviyesine çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:49 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:49
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        Euro bölgesinde yatırımcı güveni 2 yılın en yüksek seviyesinde
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        Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, nisan ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, martta eksi 10,5 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, eksi 5,9’a yükseldi. Şubat 2022’den beri en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin beklenti, eksi 8,5 puana yükselmesi yönündeydi.

        Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 2,3 puandan 5 puana çıkarak, Şubat 2022'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

        Mevcut Durum Endeksi de eksi 18,5 puandan eksi 16,3 puana çıkarak, art arda yükselişini altıncı aya taşıdı.

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        Sentix'in açıklamasında, "Euro Bölgesi'nde ve dünya genelinde ekonomik toparlanma devam ediyor. Ekonomik göstergeler uluslararası alanda da istikrar kazanıyor.” değerlendirmesi yapıldı.

        Anket, 4-6 Nisan’da 1201 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

        ALMAN EKONOMİSİ

        Öte yandan, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, nisanda 10,8 puanlık artışla eksi 20,5 puana yükseldi. Endeksin Mayıs 2023’ten beri en yüksek değerine ulaşması dikkati çekti. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 40,5 puandan eksi 36 puana çıktı.

        Sentix açıklamasında, yatırımcı güveninin artmasına rağmen Alman ekonomisinin “büyük sanayileşmiş ülkelerin göreceli sorunlu çocuğu olmaya devam ettiği” belirtildi.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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