AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,80 kazançla 2.438,84 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.346,12, puanı, en yüksek 2.470,04 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,33 artışla 2.302,23 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,56 primle 4.273,25 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,55 kazançla 1.755,16 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,88 artışla 2.771,84 puana yükseldi.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE KARSAN

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,17 ile Karsan Otomotiv oldu. Karsan Otomotiv'i yüzde 13,48 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, yüzde 13,42 ile Aksa Akrilik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 18,44 ile Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 9,01 ile GSD Holding ve yüzde 7,23 ile Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 115 milyar 80 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 100 milyar 44 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 99 milyar 863 milyon lirayla Koç Holding oldu.

DOLAR YÜZDE 2.6 YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,85 artışla 966,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,84 kazançla 6 bin 477 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,61 değer kazanarak 16,3020 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 4,28 artışla 17,5030 lira oldu.

Geçen hafta 19,8830 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,90 kazançla 20,6590 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,71 değer kazanarak 17,1150 liradan alıcı buldu.