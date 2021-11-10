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Euro ne kadar oldu 10 Kasım 2021? 1 Euro kaç TL? Euro neden yükseliyor?

ABD'de enflasyonun son 31 yılın zirvesini görmesi nedeniyle döviz kurlarında ciddi bir hareketlilik başladı. Vatandaşlar anlık olarak euro kuru kaç lira oldu sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 10 Kasım 2021 itibariyle son durum...

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Euro gün itibariyle Türkiye rekorunu kırdı. Günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan döviz kurlarındaki hareketliliği nedeniyle son durumu bir araya getirdik...

EURO NE KADAR OLDU?

10 Kasım Çarşmba günü Euro kuru 11,25'e kadar yükseldi.

EURO NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD'de tüketici fiyatları ekim ayında petrol ve gıda fiyatlarındaki artışla 1990 yılından bu yana en büyük artışını kaydederek bir önceki aya göre yüzde 0.9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti​. ABD Çalışma Bakanlığı Eylül ayında TÜFE'yi yüzde 0.4 seviyesinde açıklamıştı.​

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek enflasyon Eylül ayında yüzde 0.2 seviyesinde açıklanmıştı.

Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 6.2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Tüketici fiyatları Eylül ayında yıllık bazda yüzde 5.4 artmıştı. Çekirdek enflasyon Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Eylül ayında çekirdek enflasyon yüzde 4 seviyesinde açıklanmıştı.

1 EURO KAÇ TL?

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