Euro ve dolarda son durum 0:00 / 0:00

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Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. Bu artırım sonrasında Euro/TL önce 18.21'den 18.30'a çıktı, ardından 18.20'nin altına geriledi.

Euro yeni güne ise yükselişle 18.36 liradan başladı. Dolar sabah saatlerinde 18.23 liradan işlem gördü.

Dün 1'in altını gören Euro/dolar paritesi ise bugün yüzde 0.7 yükselerek 1.007'ye çıktı.

Bunun yanında Avrupa'daki potansiyel enerji krizi gündemin önemli maddeleri arasında olmaya devam ediyor. Son olarak dün AB Komisyonu, üye ülkelere Rus gazına tavan fiyat uygulamaları yönünde tavsiyede bulunacağını açıkladı. AB enerji bakanları yarın gerçekleştirilecek acil toplantıda bu tavsiyeyi hayata geçirip geçirmemeyi tartışacak. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise tavan fiyat uygulayacak ülkelere gaz ve petrol satışı yapmayacaklarını ifade etti.