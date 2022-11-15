Euro'da yükseliş 0:00 / 0:00

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Döviz piyasalarında Fed'e yönelik beklentiler ana belirleyici olmaya devam ediyor.

Dolar/TL güne 18.60 ile yatay bir seyir izleyerek başladı.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi ise 107'den 106.2 seviyesine geriledi.

Euro/dolar 1.04'ü aşarken, Euro/TL de buna paralel bir şekilde sabah saatlerinde 19.39'u gördü.

ENFLASYON ETKİSİ

Geçen hafta ABD'de ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 7.7 olduğu açıklandı. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 7.9 gelmesi yönündeydi.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması Fed'e yönelik beklentilerin değişmesine yol açtı. Söz konusu veri öncesi Fed'den aralık toplantısında 75 veya 50 baz puanlık artırım gelmesine eşit ihtimal veriliyordu. Verinin ardından ise 50 baz puanlık artırım ihtimali kuvvetlendi. Bu da doların küresel olarak zayıflamasına katkıda bulundu.