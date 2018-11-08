Hazine 2026 itfalı eurobond ihracı ile 1.5 milyar euro borçlanırken, bu ihraçla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7.7 milyar dolar finansman sağladığını duyurdu. Hazine'nin yeni eurobond ihracına, ihraç tutarının üç katından fazla talep geldi. Yapılan açıklamaya göre 2026 vadeli Eurobond ihraç miktarı 1.5 milyar Euro oldu. Tahvilin kupon oranı yüzde 5.20, getiri yüzde 5.25 oldu.

Tahvilin yüzde 35'i Birleşik Krallık, yüzde 20'si ABD, yüzde 14'ü Almanya ve Avusturya, yüzde 7'si İskandinav ülkeleri, yüzde 5'i Fransa ve İsviçre, yüzde 5'i Benelüks ülkeleri, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sı Türkiye ve yüzde 2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

ÜÇ KURULUŞA YETKİ VERİLMİŞTİ

Hazine 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde euro cinsinden 2026 vadeli bir tahvil ihracı için dün BNP Paribas, HSBC ve ING'ye yetki vermişti. Türkiye 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 6.5 milyar dolar tutarı karşılığında finansman öngörüyordu. Bu son tahvil ihracıyla dış piyasalardan toplam 7.7 milyar dolar sağlandı.

EKİMDE 2 MİLYAR DOLARLIK İHRAÇ YAPILDI

Ekim ayında 2023 vadeli 2 milyar dolarlık ihraç yapılmıştı. Bu ihraca da 6 milyar dolarlık talep gelmişti. 2023 vadeli tahvil ihracında getiri oranı yüzde 7.5 (UST + 447.5 bp), kupon oranı yüzde 7.25 olarak gerçekleşti. Tahvil satışında alıcıların yüzde 60'ını ABD, yüzde 23'ünü İngiltere, yüzde 11'ini diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 5'ini Türkiye ve yüzde 1'ini diğer ülkelerden yatırımcıların oluşturduğu açıklanmıştı.

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