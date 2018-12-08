THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta mücadeleleri tamalandı. Haftaya lider giren Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk oldu. Karşılaşmadan 81-69'luk sonuçla galip ayrılan Türk temsilcisi, 10. galibiyetini elde etti ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Anadolu Efes ise sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti. Anadolu Efes, final periyoduna 14 sayılık farkla önde girmesine rağmen karşılaşmadan 84-82 mağlup ayrıldı ve 3. yenilgisini aldı. Türk ekibi, haftayı 4. sırada tamamladı.

Organizasyonda şu ana kadar tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen ise kötü gidişini bu hafta da durduramadı. Sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 73-71 yenilen Türk ekibi, 10. yenilgisini aldı ve bu hafta da son sırada kaldı.

Alınan sonuçlar şu şekilde:

Buducnost - Barcelona Lassa: 67-64

Darüşşafaka Tekfen - Maccabi: 71-73

Zalgiris - Olympiakos: 83-75

Bayern Münih - Khimki: 72-65

Olimpia Milano - Herbalife Gran Canaria: 86-94

Anadolu Efes - Real Madrid: 82-84

Baskonia - CSKA Moskova: 76-73

Panathinaikos - Fenerbahçe: 69-81

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