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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de 16. hafta, yarın oynanacak maçlar ile sürecek - Basketbol Haberleri

        Euroleague'de 16. hafta, yarın oynanacak maçlar ile sürecek

        THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 maçla devam edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:08
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        Euroleague'de heyecan devam edecek
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        THY Euroleague'de 16. hafta serüveni yarın oynanacak 3 maç ile devam edecek.

        THY Euroleague'de çift maç haftasında heyecan yarın ve cuma günü oynanacak 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Bu hafta Fenerbahçe, Almanya deplasmanında ALBA Berlin ile mücadele edecek. A. Efes ise evinde İspanyol ekibi Baskonia ile oynayacak. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos da İtalyan takımı Olimpia Milano'ya konuk olacak.

        Euroleague'de 16. hafta programı şöyle:

        Yarın:

        22.05 Maccabi Tel Aviv - Kızılyıldız

        22.30 Valencia Basket - Virtus Bologna

        22.45 Real Madrid - Partizan

        22 Aralık Cuma:

        20.15 A. Efes - Baskonia

        21.00 Zalgiris Kaunas - Barcelona

        21.45 ASVEL - Olympiakos

        22.15 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko

        22.30 Bayern Münih - Monaco

        22.45 Olimpia Milano - Panathinaikos

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