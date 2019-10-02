Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBasketbolEuroleague'de sezon başlıyor

Euroleague'de açılış haftası

Turkish Airlines Euroleague'de 2019-2020 sezonu yarın oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak

Euroleague

Euroleague'de bu sezon Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, ilk hafta İspanyol ekipleriyle mücadele edecek. İlk olarak parkeye çıkacak olan Fenerbahçe Beko, Perşembe günü deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelirken, Anadolu Efes ise Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Barcelona'yı konuk edecek.

TAKIM SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Euroleague'de bu sezon takım sayısında artışa gidildi. Euroleague yönetimi aldığı kararla 16 olan takım sayısını 18'e yükseltti. Geçtiğimiz sezon ile karşılaştırıldığında organizasyonda bu sene mücadele edecek olan ekipler, Fransa'dan ASVEL, Rusya'dan Zenit, Sırbistan'dan Kızılyıldız ve İspanya'dan Valencia ve Almanya'dan ALBA Berlin takımları oldu. ASVEL ve Zenit, wild card hakkı ile bu sezon ligde yer alırken, Valencia Eurocup şampiyonu kontenjanıyla, Kızılyıldız ise Adriyatik Ligi şampiyonluğunu kazanarak ligde mücadele etme hakkını elde etti.

FENERBAHÇE'DE KRİTİK EKSİKLER

Euroleague'de ilk hafta yarın deplasmanda Real Madrid ile mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko, İspanya'ya eksik gitti. Sarı-lacivertli ekip, yarınki karşılaşmada Jan Vesely, Joffrey Lauvergne, Efe Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı ve Egehan Arna'dan yararlanamayacak. Ev sahibi ekipte ise Jaycee Caroll, forma giyemeyecek.

ANADOLU EFES, YENİLENEN BARCELONA KARŞISINDA

Bir diğer Türk ekibi Anadolu Efes ise Cuma günü Barcelona'yı konuk edecek. İspanya ekibi, yaz transfer döneminde Avrupa'da büyük yankı uyandıran transferlere imza attı. Barcelona, Nikola Mirotiç, Malcolm Delaney, Alex Abrines, Cory Higgins ve Brandon Davies'i kadrosuna katarak adından sıkça söz ettirdi. Anadolu Efes - Barcelona karşılaşması, geçtiğimiz yıl oynanan TOP8 eşleşmesinin de rövanşı olacak. Anadolu Efes, o eşleşmede rakibini 3-2 mağlup ederek Final-Four'a yükselme başarısı göstermişti.

Anadolu Efes'te Shane Larkin, bu sezon oynanan iki resmi maçta da sakatlığı dolayısıyla forma giyemezken, oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.

Euroleague'de ilk hafta fikstürü şu şekilde:

3 Ağustos Perşembe

20.00 Khimki (Rusya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

21.30 Bayern Münih (Almanya) - Milano (İtalya)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Beko

4 Ağustos Cuma

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - Barcelona (İspanya)

21.00 ALBA Berlin (Almanya) - Zenit St. Petersburg (Rusya)

21.45 ASVEL (Fransa) - Olympiacos (Yunanistan)

22.00 Valencia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yeni isim sponsoru
BASKETBOLKadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yeni isim sponsoru
Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman? Euroleague Fenerbahçe Beko Real Madrid saat kaçta?
BASKETBOLFenerbahçe, Real Madrid deplasmanında
Avrupa Ligi'nin en başarılısı Obradovic
BASKETBOLAvrupa Ligi'nin en başarılısı Obradovic
Dolomiti Energia: 64 - Galatasaray Doğa Sigorta: 70 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLGalatasaray, İtalya'da kazandı
Boras Basket: 70 - Pınar Karşıyaka: 77 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLKarşıyaka avantajı kaptı
Samsun Canik Basket'te lige katılamama tehlikesi
BASKETBOLSamsun Canik Basket'te lige katılamama tehlikesi
THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü
BASKETBOLEuroLeague'de İspanya ve İtalya üstünlüğü
Anadolu Efes: 93 - OGM Ormanspor: 82 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLAnadolu Efes farklı kazandı
Galatasaray Doğa Sigorta, İtalya deplasmanında
BASKETBOLG.Saray potada İtalya deplasmanında
Sigortam.net İTÜ Basket: 57 - Fenerbahçe Beko: 90 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLFenerbahçe Beko farklı başladı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X