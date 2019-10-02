Euroleague'de bu sezon Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, ilk hafta İspanyol ekipleriyle mücadele edecek. İlk olarak parkeye çıkacak olan Fenerbahçe Beko, Perşembe günü deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelirken, Anadolu Efes ise Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Barcelona'yı konuk edecek.

TAKIM SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Euroleague'de bu sezon takım sayısında artışa gidildi. Euroleague yönetimi aldığı kararla 16 olan takım sayısını 18'e yükseltti. Geçtiğimiz sezon ile karşılaştırıldığında organizasyonda bu sene mücadele edecek olan ekipler, Fransa'dan ASVEL, Rusya'dan Zenit, Sırbistan'dan Kızılyıldız ve İspanya'dan Valencia ve Almanya'dan ALBA Berlin takımları oldu. ASVEL ve Zenit, wild card hakkı ile bu sezon ligde yer alırken, Valencia Eurocup şampiyonu kontenjanıyla, Kızılyıldız ise Adriyatik Ligi şampiyonluğunu kazanarak ligde mücadele etme hakkını elde etti.

FENERBAHÇE'DE KRİTİK EKSİKLER

Euroleague'de ilk hafta yarın deplasmanda Real Madrid ile mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko, İspanya'ya eksik gitti. Sarı-lacivertli ekip, yarınki karşılaşmada Jan Vesely, Joffrey Lauvergne, Efe Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı ve Egehan Arna'dan yararlanamayacak. Ev sahibi ekipte ise Jaycee Caroll, forma giyemeyecek.

ANADOLU EFES, YENİLENEN BARCELONA KARŞISINDA

Bir diğer Türk ekibi Anadolu Efes ise Cuma günü Barcelona'yı konuk edecek. İspanya ekibi, yaz transfer döneminde Avrupa'da büyük yankı uyandıran transferlere imza attı. Barcelona, Nikola Mirotiç, Malcolm Delaney, Alex Abrines, Cory Higgins ve Brandon Davies'i kadrosuna katarak adından sıkça söz ettirdi. Anadolu Efes - Barcelona karşılaşması, geçtiğimiz yıl oynanan TOP8 eşleşmesinin de rövanşı olacak. Anadolu Efes, o eşleşmede rakibini 3-2 mağlup ederek Final-Four'a yükselme başarısı göstermişti.

Anadolu Efes'te Shane Larkin, bu sezon oynanan iki resmi maçta da sakatlığı dolayısıyla forma giyemezken, oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.

Euroleague'de ilk hafta fikstürü şu şekilde:

3 Ağustos Perşembe

20.00 Khimki (Rusya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

21.30 Bayern Münih (Almanya) - Milano (İtalya)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Beko

4 Ağustos Cuma

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - Barcelona (İspanya)

21.00 ALBA Berlin (Almanya) - Zenit St. Petersburg (Rusya)

21.45 ASVEL (Fransa) - Olympiacos (Yunanistan)

22.00 Valencia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)