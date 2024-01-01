Euroleague'de ayın MVP'si Mario Hezonja
Euroleague'de aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid forması giyen Mario Hezonja oldu
Giriş: 01.01.2024 - 19:04 Güncelleme: 01.01.2024 - 19:04
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid forması giyen Mario Hezonja oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, aralıkta oynadığı 5 maçta 16 sayı, 5 ribaunt ve 1,8 top çalma ortalamaları yakalayan Hezonja, ayın MVP'si seçildi.
Ligdeki 7. sezonunu geçiren 28 yaşındaki Hırvat oyuncu, kariyerinde ilk kez bu ünvanın sahibi oldu.