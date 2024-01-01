Euroleague'de ayın MVP'si Mario Hezonja Euroleague'de aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid forması giyen Mario Hezonja oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid forması giyen Mario Hezonja oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, aralıkta oynadığı 5 maçta 16 sayı, 5 ribaunt ve 1,8 top çalma ortalamaları yakalayan Hezonja, ayın MVP'si seçildi.

Ligdeki 7. sezonunu geçiren 28 yaşındaki Hırvat oyuncu, kariyerinde ilk kez bu ünvanın sahibi oldu.