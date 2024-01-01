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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de ayın MVP'si Mario Hezonja - Basketbol Haberleri

        Euroleague'de ayın MVP'si Mario Hezonja

        Euroleague'de aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid forması giyen Mario Hezonja oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 19:04 Güncelleme: 01.01.2024 - 19:04
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        Euroleague'de ayın MVP'si Mario Hezonja
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid forması giyen Mario Hezonja oldu.

        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, aralıkta oynadığı 5 maçta 16 sayı, 5 ribaunt ve 1,8 top çalma ortalamaları yakalayan Hezonja, ayın MVP'si seçildi.

        Ligdeki 7. sezonunu geçiren 28 yaşındaki Hırvat oyuncu, kariyerinde ilk kez bu ünvanın sahibi oldu.

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