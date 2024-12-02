EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor!
Basketbol THY EuroLeague'de sezonun üçüncü çift maç haftasında 18 karşılaşma yapılacak.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY EuroLeague'de 13. hafta maçları 3 Aralık Salı (yarın) ve çarşamba, 14. hafta karşılaşmaları ise perşembe ve cuma günü oynanacak.
Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında 13. haftada yarın Baskonia ve 14. haftada 5 Aralık Perşembe günü Real Madrid'e konuk olacak.
Anadolu Efes ise 13. haftada yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak, 14. haftada 5 Aralık Perşembe günü Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.
Ligde çift maç haftasında oynanacak müsabakaların programı ve son puan durumu şöyle:
13. hafta
3 Aralık Salı (Yarın):
20.30 Anadolu Efes-Bayern Münih (Almanya) (Basketbol Gelişim Merkezi)
22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya) (LDLC Arena)
22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Paris Basketbol (Fransa) (Alexandar Nikolic)
22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Barcelona (İspanya) (OAKA Altion)
22.30 Partizan (Sırbistan)-Zalgiris (Litvanya) (Belgrad Arena)
22.30 Baskonia (İspanya)-Fenerbahçe Beko (Buesa Arena)
4 Aralık Çarşamba:
21.00 Monaco (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan) (Salle Gaston Medicin)
22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Unipol Forum)
22.45 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-ALBA Berlin (Almanya) ( Virtus Segafredo Arena)
14. hafta
5 Aralık Perşembe:
21.00 Zalgiris (Litvanya)-Anadolu Efes (Zalgirio Arena)
22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Barcelona (İspanya) (Alexandar Nikolic)
22.30 Partizan (Sırbistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) (Belgrad Arena)
22.30 Bayern Münih (Almanya)-Baskonia (İspanya) (SAP Arena)
22.45 Real Madrid (İspanya)-Fenerbahçe Beko (Wizink Center)
6 Aralık Cuma:
21.00 Monaco (Fransa)-ALBA Berlin (Almanya) (Salle Gaston Medicin)
22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa) (Barış ve Dostluk)
22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Virtus Segafredo Arena)
22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-LDLC Asvel (Fransa) (Unipol Forum)
Puan durumu: