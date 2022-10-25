Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

EuroLeague'de sezonun en değerli oyuncusuna verilen MVP ödülünde verimlilik puanı en önemli faktörlerden biri. İşte EuroLeague'de dördüncü maçlar sonucunda verimlilik puanı toplamı en yüksek ilk 20 oyuncu...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    SASHA VEZENKOV

    Bu sezon Euroleague'e Olympiacos'un Bulgar yıldızı damga vuruyor. 4. maçlar sonucunda zirvede bulunan Sasha Vezenkov 28.8 verimlilik puanı ile oynuyor. 
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    WILL CLYBURN

    Bu sene CSKA Moskova'dan Anadolu Efes'e transfer olan Will Cluyburn 4. maçlar sonunda Euroleague'de 23.2 verimlilik puanı ile oynuyor.
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    VASILIJE MICIC

    Listenin 3. sırasında yine Anadolu Efes'ten bir isim yer alıyor. Vasilije Micic 23 verimlilik puanı ile listenin tepesinde. 
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    MIKE JAMES

    Euroleague'nin skorer oyuncularından Mike James listede 4.sırada yer alıyor. James'in 22.8 puanı bulunuyor. 
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    MATHIAS LESSORT

    Partizan'ın Fransız oyuncusu Mathias Lessort 22.2 verimlilik puanı ile oynuyor.
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    KOSTAS SLOUKAS

    Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Kostas Sloukas listede kendine yer buldu. Olympiakos forması giyen Yunan guard 20.2 verimlilik puanı ile oynuyor. 
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    ZACH LEDAY

    Partizan'ın bir başka oyuncusu daha listede kendine yer buluyor. Amerikalı pivot Zach Leday 19.2 verimlilik puanı ile oynuyor. 
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    LUKE SIKMA

    Alba Berlin'in yıldızı Luke Sikma 4 maç sonunda 18.2 verimlilik ile oynuyor. 
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    NICK CALATHES

    Fenerbahçe Beko'ya transfer olmadan önce eleştirilen fakat bu sezon oynadığı basketbol ile birçok kişinin takdirini kazanan  Nick Calathes listede 9. sırada, Yunan oyuncu 17.2 verimlilik puanı ile oynuyor. 
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    MARKUS HOWARD

    Bu sezon Euroleague'e damgasını vuran Amerikalı oyuncu Markus Howard 4 maç sonunda 17 verimlilik puanı ile oynuyor. 
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    DARIUS THOMPSON

    Euroleague verimlilik puanı sıralamasında takım arkaşı Markus Howard'ı takip eden Darius Thompson da bu sezon iyi bir performans sergiliyor. Thompson 17 verimlilik puanı ile oynuyor.
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    GABRIEL DECK

    Real Madrid'in Arjantinli oyuncusu Gabriel Deck 16.5 verimlilik ile oynuyor.
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    YOUSSOUPHA FALL

    Asvel'in 2.21 boyundaki pivotu Youssoupha Fall 16.5 verimlilik ile oynuyor. 
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    TAMIR BLATT

    Alba Berlin'in İsrailli oyuncusu Tamir Blatt'in 16.2 verimlilik puanı bulunuyor. Blatt aynı zamanda %51.6 üçlük yüzdesiyle dikkat çekiyor. 
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    NANDO DE COLO

    Bu sezon Fenerbahçe Beko'dan Asvel'e transfer olan Nando De Colo 16.2 verimlilik ile oynuyor. 
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    CHRIST KOUMADJE

    Alba Berlin'in 2.23 boyundaki oyuncusu Christ Koumadje 16.2 verimlilik ile oynuyor. Koumadje aynı zamanda Euroleague'de 3 blok ortalamasıyla da zirvede. 
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    JOHNATHAN MOTLEY

    Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Johnathan Motley gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Motley bu sezon 16.2 verimlilik ile oynuyor. 
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    MAIK KOTSAR

    Baskonia'nın Estonyalı oyuncusu Maik Kotsar 16 verimlilik ile oynuyor.
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    WALTER TAVARES

    Real Madrid'in dev oyuncusu Walter Tavares 16 verimlilik ile oynuyor. Tavares'in dördüncü maçlar sonunda da 2 blok ortalaması var.
  • Euroleague'de dördüncü hafta sonunda MVP sıralaması

    WADE BALDWIN

    Maccabi Tel Aviv'in Amerikalı oyuncusu Wade Baldwin 15.2 verimlilik ile oynuyor. 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.