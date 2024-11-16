EuroLeague'de haftanın MVP'leri Maledon ve Shorts seçildi

THY EuroLeague'de 10. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncuları da belli oldu. EuroLeague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Theo Maledon ile TJ Shorts haftanın MVP'leri olduğu belirtildi.

ASVEL'in evinde Kızılyıldız'ı 77-74 mağlup ettiği müsabakada Fransız basketbolcu Theo Maledon, 26 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 1 top çalmayla oynadı ve 36 verimlilik puanı aldı.