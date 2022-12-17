Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol EuroLeague
ABONE OL

Euroleague'de haftanın MVP'si Brandon Davies

İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımında forma giyen Ugandalı basketbolcu Brandon Davies, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi

Euroleague'de haftanın MVP'si Brandon Davies
AA

Euroleague'de haftanın MVP'si Emporio Armani Milano takımından Brandon Davies oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 14. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Davies, kariyerinde 6. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

EA7 Emporio Armani Milan'ın deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 71-67 yendiği maçta 15 sayı atan 31 yaşındaki tecrübeli pivot, takımına 7 asist, 6 ribaunt ve 2 top çalmalık katkı da sağladı.

ANADOLU EFESLİ ZIZIC'İN EN YÜKSEK VERİMLİLİK PUANI MVP İÇİN YETMEDİ

Anadolu Efes'te forma giyen Ante Zizic ile Rodrigue Beaubois ise takımlarının deplasmanda diğer Sırbistan ekibi Partizan'a 82-79 mağlup olması gerekçesiyle sıralamada zirveye yerleşemedi.

Zizic, maçtaki 20 sayı ve 9 ribauntluk performansıyla 33; takım arkadaşı Beaubois ise kariyer rekoru 30 sayıyla 30 verimlilik puanı elde etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cedi’li Cleveland, geriden gelip kazandı
BASKETBOL Cedi’li Cleveland, geriden gelip kazandı
NBA oyuncusu Tyrell Terry'den 22 yaşında emeklilik kararı!
BASKETBOL NBA oyuncusundan 22 yaşında emeklilik kararı!
Partizan - Anadolu Efes: 82-79 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Obradovic'ten Efes'e kötü sürpriz
Fenerbahçe Beko - Baskonia: 70-76 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL F.Bahçe'ye Baskonia şoku
Ömer Onan: Basketbolun seyir zevki futboldan yüksek
BASKETBOL ''Basketbolun seyir zevki futboldan yüksek''
Frutti Extra Bursaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 96-85 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Bursaspor rahat kazandı
FIBA, Türkiye-Gürcistan maçı cezalarını duyurdu
BASKETBOL Skandal maça ceza yağdı!
Denizli'de Fenerbahçe heyecanı
BASKETBOL Denizli'de Fenerbahçe heyecanı!
NBA All-Star oylaması, 20 Aralık'ta başlıyor
BASKETBOL NBA All-Star oylaması başlıyor!
FIBA Kadınlar Avrupa Kupasında play-off eşleşmeleri belli oldu
BASKETBOL Avrupa Kupası'nda play-off eşleşmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.