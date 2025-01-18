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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de haftanın MVP'si Carlik Jones - Basketbol Haberleri

        Euroleague'de haftanın MVP'si Carlik Jones

        THY Euroleague'de 22. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Sırp ekibi Partizan'ın Güney Sudanlı basketbolcusu Carlik Jones oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 18:22 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:22
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        Euroleague'de haftanın MVP'si Carlik Jones
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        THY Euroleague'de 22. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

        Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sırp takımı Partizan'ın, İtalya deplasmanında Olimpia Milano'yu 90-70'lik skorla mağlup ettiği müsabakada önemli performans sergileyen Güney Sudanlı basketbolcu Carlik Jones'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

        Jones, karşılaşmada 24 sayı, 9 asist, 3 ribaund ve 3 top çalmayla oynadı ve 37 verimlilik puanı aldı.

        27 yaşındaki basketbolcu, bu sezon haftanın MVP'si seçilen ilk Partizanlı basketbolcu oldu.

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