THY Euroleague'de 11. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. İspanyol ekibi Real Madrid'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'i geriden gelip 84-82'lik skorla mağlup etmesinde önemli rol oynayan başarılı pivot Gustavo Ayon bu ödüle layık görüldü. Ayon, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 2 blok ve 2 top çalma ile tamamladı. 33 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 34 verimlilik puanı elde etti.

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