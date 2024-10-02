EuroLeague'de heyecan başlıyor! İşte haftanın maçları...
THY EuroLeague'de ilk hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak. İşte haftanın programı...
EuroLeague'de 2024-2025 sezonu ilk hafta heyecanı yarın ve 4 Ekim Cuma günü yaşanacak. Sezonun açılış mücadelesinde son şampiyon Panathinaikos, ALBA Berlin'e konuk olacak. Ligin ilk haftasında A. Efes deplasmanda Virtus Bologna ile oynayacak. Fenerbahçe de evinde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
EuroLeague'de ilk hafta programı şöyle:
Yarın
19.45 ALBA Berlin - Panathinaikos
20.00 Monaco - Olimpia Milano
20.00 Zalgiris Kaunas - Barcelona
21.30 Baskonia - Partizan
21.45 Bayern Münih - Real Madrid
22.00 Maccabi Tel Aviv - Asvel
4 Ekim Cuma
20.30 Fenerbahçe Beko - Olympiakos
22.00 Paris Basketball - Kızılyıldız
22.00 Virtus Bologna - Anadolu Efes