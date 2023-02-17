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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Euroleague'de MVP adayları açıklandı!

Turkish Airlines EuroLeague, resmi web sitesinde yaptığı paylaşımda normal sezonun MVP adaylarını açıkladı

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  • Euroleague'de MVP adayları açıklandı!

    Turkish Airlines EuroLeague, normal sezonun sonunda verilen bireysel ödüller için adaylarını açıklamaya devam ediyor. MVP Ödülü için ise 7 aday belli oldu. Bu listede Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten de bir isim bulunuyor. 
  • Euroleague'de MVP adayları açıklandı!

    KOSTAS SLOUKAS - OLYMPIAKOS

    Sloukas 11.6 sayı – 2.3 ribaund ve 16.7 verimlilik puanı ortalamalarıyla oynuyor.
  • Euroleague'de MVP adayları açıklandı!

    MIKE JAMES - MONACO

    Mike James bu sezon 17.3 sayı – 3.6 ribaund – 4.8 asist – 1.2 top çalma ve 18.0 verimlilik puanıyla oynuyor. 
  • Euroleague'de MVP adayları açıklandı!

    SASHA VEZENKOV - OLYMPIAKOS

    Sasha Vezenkov 18.4 sayıyla sayı krallığında ikinci, 7.4 ile ribaund kralı ve 23.5 verimlilik puanıyla bu alanda da lider. Vezenkov, MVP ödülünün ise açık ara favorisi konumunda.
  • Euroleague'de MVP adayları açıklandı!

    MATHIAS LESSORT - PARTIZAN

    Partizan’ın pivotu Lessort bu sezon 12.8 sayı – 7.2 ribaund ortalamalarının yanında 20.1 verimlilik puanı ile oynuyor.
  • Euroleague'de MVP adayları açıklandı!

    VASILIJE MICIC - ANADOLU EFES

    Micic bu sezon 16.8 sayı – 3.3 ribaund – 5.8 asist ve 19.0 verimlilik puanı ortalamalarıyla oynuyor.
  • Euroleague'de MVP adayları açıklandı!

    JOHNATHAN MOTLEY - FENERBAHÇE BEKO

    Johnathan Motley, 14.4 sayı – 6.0 ribaund – 1.5 asist – 16.5 verimlilik puanıyla mücadele ediyor. 
  • Euroleague'de MVP adayları açıklandı!

    WALTER TAVARES - REAL  MADRID

    Maç başına 2.5 blok ortalamasıyla açık ara blok kralı olan Tavares, aralık ayında organizasyon tarihinin en çok blok yapan oyuncusu olmuştu. Aynı zamanda Tavares 7.2 ribaund ortalamasıyla ribaund krallığında ikinci sırada yer alıyor.

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