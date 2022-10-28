EuroLeague’de son iki senenin şampiyonu olan Anadolu Efes sezona istediği gibi başlayamadı. Sezona Kızılyıldız galibiyetiyle başlayan Efes, ikinci haftada Monaco'ya mağlup oldu. Efes üçüncü hafta karşılaşmasın da 92-91 sonuçla Valencia'ya mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar 4. maçında ise Sinan Erdem’de ALBA Berlin’i 78-74’le geçti.