Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de Türk derbisi: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de Türk derbisi: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

        THY EuroLeague'de 2. hafta Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 10 Ekim Perşembe günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        EuroLeague'de Türk derbisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol THY EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 10 Ekim Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

        İki takım da EuroLeague'deki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi.

        EUROLEAGUE'DE 23. RANDEVU

        Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, EuroLeague tarihinde 23. kez rakip olacak.

        İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

        SON RANDEVU CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA

        Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı.

        Lacivert-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu?
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti
        'Yapı'sal dönüşüm
        'Yapı'sal dönüşüm