EuroLeague'de Türk derbisi: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

Basketbol THY EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 10 Ekim Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

İki takım da EuroLeague'deki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi.

EUROLEAGUE'DE 23. RANDEVU

Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, EuroLeague tarihinde 23. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.