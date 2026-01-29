Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Son 15 maçın 13'ünü kazanan, EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe, Anadolu Efes'i mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Anadolu Efes ise Fenerbahçe maçıyla kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte ayrıntılar...