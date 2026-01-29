Habertürk
        Haberler Bilgi Spor EuroLeague'de Türk derbisi! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        EuroLeague'de Türk derbisi! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        THY EuroLeague'in 25. haftası Türk derbisine sahne oluyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko, Efes'i konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele için heyecanlı bekleyiş sürerken, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basket maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        Giriş: 29.01.2026 - 19:23 Güncelleme: 29.01.2026 - 19:23
        1

        Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Son 15 maçın 13'ünü kazanan, EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe, Anadolu Efes'i mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Anadolu Efes ise Fenerbahçe maçıyla kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte ayrıntılar...

        2

        FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı 29 Ocak Perşembe günü bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        AVRUPA LİGİ'NDE 26. RANDEVU

        Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 26. kez karşı karşıya gelecek.

        EuroLeague'de iki takım arasında 2014'ten bu yana oynanan 25 mücadelenin 8'ini lacivert-beyazlı takım, 17'sini sarı-lacivertli ekip kazandı.

        5

        İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

        2025-26 Anadolu Efes 69-79 Fenerbahçe Beko

        2024-25 Fenerbahçe Beko 84-76 Anadolu Efes

        2024-25 Anadolu Efes 78-83 Fenerbahçe Beko

        2023-24 Fenerbahçe Beko 80-82 Anadolu Efes

        2023-24 Anadolu Efes 84-89 Fenerbahçe Beko

        2022-23 Fenerbahçe Beko 103-86 Anadolu Efes

        2022-23 Anadolu Efes 79-88 Fenerbahçe Beko

        2021-22 Anadolu Efes 84-79 Fenerbahçe Beko

        2021-22 Fenerbahçe Beko 84-89 Anadolu Efes

        2020-21 Fenerbahçe Beko 74-106 Anadolu Efes

        2020-21 Anadolu Efes 71-80 Fenerbahçe Beko

        2019-20 Fenerbahçe Beko 73-81 Anadolu Efes

        2018-19 Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes

        2018-19 Fenerbahçe Beko 84-66 Anadolu Efes

        2018-19 Anadolu Efes 89-83 Fenerbahçe Beko

        2017-18 Anadolu Efes 84 – 89 Fenerbahçe Doğuş

        2017-18 Fenerbahçe Doğuş 81 – 70 Anadolu Efes

        2016-17 Anadolu Efes 80 – 77 Fenerbahçe

        2016-17 Fenerbahçe 88 – 80 Anadolu Efes

