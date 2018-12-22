Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 14. hafta maçlarıyla devam edildi.
Haftaya lider giren Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 89-65 yenerek üst üste 10'uncu, toplamda ise 13. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ilk sıradaki yerini korudu.
Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise 14. haftayı mağlup kapattı. Deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup olan lacivert-beyazlılar, haftayı averajla 4. basamakta tamamladı.
Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, kötü gidişe Khimki karşısında da son veremedi. Konuk olduğu Rusya temsilcisine 85-84 mağlup olan yeşil-siyahlılar, 13. yenilgisini aldı ve son sıraya demir attı.
SONUÇLAR
CSKA Moskova (Rusya) - Anadolu Efes: 102-84
Buducnost VOLI (Karadağ) - Fenerbahçe Beko: 65-89
Olympiakos (Yunanistan) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 98-77
Baskonia (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 70-77
Khimki (Rusya) - Darüşşafaka Tekfen: 85-84
Zalgiris (Litvanya) - Maccabi FOX (İsrail): 80-73
Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 72-82
Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 83-86
PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|AV.
|Puan
|1. Fenerbahçe Beko
|14
|13
|1
|1189
|1057
|132
|27
|2. Real Madrid
|14
|12
|2
|1249
|1075
|174
|26
|3. CSKA Moskova
|14
|11
|3
|1230
|1136
|94
|25
|4. Anadolu Efes
|14
|9
|5
|1227
|1156
|71
|23
|5. Olympiakos
|14
|9
|5
|1134
|1076
|58
|23
|6. Zalgiris
|14
|7
|7
|1124
|1105
|19
|21
|7. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|14
|7
|7
|1197
|1191
|6
|21
|8. Bayern Münih
|14
|7
|7
|1114
|1124
|-10
|21
|9. Barcelona Lassa
|14
|7
|7
|1051
|1078
|-27
|21
|10. Baskonia
|14
|6
|8
|1127
|1133
|-6
|20
|11. Panathinaikos
|14
|6
|8
|1089
|1107
|-18
|20
|12. Khimki
|14
|5
|9
|1088
|1127
|-39
|19
|13. Herbalife Gran Canaria
|14
|5
|9
|1145
|1252
|-107
|19
|14. Maccabi FOX
|14
|4
|10
|1076
|1109
|-33
|18
|15. Buducnost VOLI
|14
|3
|11
|1000
|1171
|-171
|17
|16. Darüşşafaka Tekfen
|14
|1
|13
|1059
|1202
|-143
|15
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