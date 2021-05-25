Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Nevşehir'den uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Nevşehir'den uğurlandı

Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan ve Türkiye etabının startı Edirne'den verilen 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Nevşehir molasının ardından yeniden yola çıktı.

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Nevşehir'den uğurlandı
AA

16 Mayıs'ta, Brüksel'den yola çıkan araçlar, Belçika, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye geldi.

Edirne, İstanbul ve Ankara'dan sonra dün gece Kapadokya'ya ulaşan katılımcılar, Nevşehir Valiliğini ziyaret ederek, Vali İnci Sezer Becel ile bir araya geldi.

Vali Becel, makamında ağırladığı konuklarıyla Valilik binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra ralli araçlarından birisine binen Becel, diğer katılımcılarla şehir turu yaptı.

Kayadan oyma yamaç yerleşimi tarihi Kayaşehir'i gezen araç konvoyu, daha sonra kentten ayrıldı.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, AA muhabirine, etkinliğin turizm sezonu öncesinde Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Katılımın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıllara kıyasla düşük olduğunu dile getiren Serin, "Türkiye'de insanların en çok görmek istediği tarihi yerlerden birisi Kapadokya. Bugün Kapadokya'da çeşitli etkinliklere katıldık. Rallinin amacı, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak. Salgın sürecinde Türkiye ve diğer ülkelerdeki uluslararası organizasyonlar yapılmıyor. Etkinlikle, Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunu göstermek istedik." dedi.

Ralli, Adana, Mersin, Antalya güzergahının ardından 29 Mayıs'ta Muğla'nın Dalyan ilçesinde sona erecek.


GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Contemporary Istanbul 1 Haziran'da başlayacak
KÜLTÜR-SANATSanat dolu günler başlıyor
Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı
KÜLTÜR-SANATTiyatro festivali heyecanı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Nizami'den Yunus'a Bir Olmak" panelinde konuştu
KÜLTÜR-SANAT'Ciddi bir değer taşıyor'
Robot oyuncu Aypera film çekecek
KÜLTÜR-SANATTürkiye'nin ilk robot oyuncusu
Şefik Bursalı Resim Yarışması'nın kazananları açıklandı
KÜLTÜR-SANATKazananlar açıklandı
Contemporary Istanbul 15'inci kez sanatseverlerle buluşuyor
KÜLTÜR-SANATContemporary Istanbul başlıyor
Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının üzerinden 38 yıl geçti
KÜLTÜR-SANATNecip Fazıl Kısakürek anılıyor
'İki teker'in 150 yıllık tarihi Rahmi M. Koç Müzesi'nde
KÜLTÜR-SANAT'İki teker'in 150 yıllık tarihi
Gizem Renklidağ TECHNÊ'de
KÜLTÜR-SANATGizem Renklidağ'ın 'FISPIS'I
İstanbul'un iki yakasında depo müzeler oluşturma çalışmaları başladı
KÜLTÜR-SANATİstanbul'un iki yakasında depo müzeler oluşturulacak