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Europol'ün Çöl Işığı operasyonunda 'süper kartel' çökertildi: 30 ton kokain ele geçirildi, 49 gözaltı var

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı’nın (Europol), altı ülkede gerçekleştirdiği "Çöl Işığı" adlı operasyonda, Avrupa'da kokain ticaretinin yaklaşık üçte birini kontrol eden ve "süper kartel" denilen uyuşturucu çetesi çökertildi. Operasyonda 30 tondan fazla kokain ele geçirilirken, 49 kişi de gözaltına alındı.

Europol'ün Çöl Işığı operasyonunda 'süper kartel' çökertildi: 30 ton kokain ele geçirildi, 49 gözaltı var
BBC TÜRKÇE
EuropolGetty Images

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı’nın (Europol), altı ülkede gerçekleştirdiği "Çöl Işığı" adlı operasyonda, Avrupa'da kokain ticaretinin yaklaşık üçte birini kontrol eden ve "süper kartel" denilen uyuşturucu çetesi çökertildi.

Operasyonda 30 tondan fazla kokain ele geçirilirken, 49 kişi de gözaltına alındı.

Europol tarafından yönetilen ve Çöl Işığı adı verilen operasyon, 8 - 19 Kasım tarihleri arasında, İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirildi.

ABD ve Dubai polisinin de destek verdiği operasyonlarda, Avrupa'daki kokain ticaretinin yaklaşık üçte birini kontrol eden ve "süper kartel" adı verilen uyuşturucu şebekesi hedef alındı.

Yaklaşık iki yıldır hazırlığı süren operasyon sonucu, 30 tondan fazla kokain ele geçirildi.

Suç örgütünün, geniş çaplı kara para aklama da dahil, birçok faaliyetine son verildi.

Operasyon kapsamında 49 kişi de gözaltına alındı.

Dubai'de yakalanan suç örgütü liderlerinden ikisinin Hollanda vatandaşı olduğu belirlendi.

Hollanda medyasına göre, bu kişilerden biri 37 yaşında Fas kökenli Hollanda vatandaşı, diğeri de 40 yaşında Bosna Hersek kökenli bir Hollandalı.

Bu kişiler, Rotterdam Savcılığı tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanıyor ve bu nedenle haklarında yakalama emri bulunuyordu.

Operasyon, suç örgütlerinin yaygın biçimde kullandığı Sky ECC kripto telefonlarda ele geçirilen şifreli mesajların ardından derinleştirildi.

Takibe alınan Hollanda vatandaşı suç örgütü üyeleri Dubai'de yakalandı.

Rotterdam Savcılığı'na göre, son iki yılda Hollanda'ya tonlarca kokain sokan bu kişiler, suç örgütü üyeliği, kara para aklama, yolsuzluk ve ateşli silah bulundurmaktan yargılanıyor.

Suç örgütü üyelerinin, uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan hammaddeleri, Belçika'daki Anvers limanı üzerinden, Hollanda'ya naklettiği bildirildi.

Hollanda medyasına göre Dubai, uzun süredir uyuşturucu kaçakçıları için bir sığınak olarak görülüyor.

Bu nedenle Europol, Eylül ayında BAE İçişleri Bakanlığı ile işbirliğini geliştirmek için bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma sonucu, BAE irtibat görevlileri, Lahey'deki Europol Genel Merkezi'nde konuşlandırılmaya başlandı.

Europol Dubai'deki operasyonla, kendilerine sığınak arayan suçlulara güçlü bir mesaj gönderildiğini açıkladı.

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