Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCYaşam
ABONE OL

Eurostat: Avrupa Birliği genelinde kadın çalışanlar erkeklerden daha az kazanıyor

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) araştırması, birlik üyesi ülkelerin tümünde, iş pazarında kadınlara yönelik eşitsizlik devam ettiğini gösterdi. Araştırmaya göre AB genelinde kadın çalışanların saatlik ücretleri, erkeklere kıyasla yüzde 14,1 daha az.

Eurostat: Avrupa Birliği genelinde kadın çalışanlar erkeklerden daha az kazanıyor
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) araştırması, birlik üyesi ülkelerin tümünde, iş pazarında kadınlara yönelik eşitsizliğin devam ettiğini gösterdi. Araştırmaya göre AB genelinde kadın çalışanların saatlik ücretleri, erkeklere kıyasla yüzde 14,1 daha az.

Eurostat'ın, "cinsiyete dayalı ücret farkı" araştırmasına göre, kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farkı en fazla olduğu ülkeler sıralamasında Estonya, Litvanya, Avusturya ve Almanya başı çekiyor.

Bu ülkelerdeki kadın çalışanlar, erkek meslektaşlarına göre saatte ortalama yüzde 20 daha az kazanıyor.

2019 yılı rakamlarına göre Estonya'da cinsiyete dayalı ücret farkı yüzde 21,7, Litvanya'da yüzde 21,2, Avusturya'da yüzde 19,9, Almanya'da ise yüzde 19,1 olarak saptandı.

Kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret dengesizliğinin en az olduğu ülkeler sıralamasında ise, Lüksemburg, Romanya, İtalya, Belçika ve Slovenya ilk beş sırada. Lüksemburg, yüzde 1,3'lük ücret farkı ile AB üyeleri arasında en iyi durumdaki ülke.

İlerleyen yaşlarda ücret dengesizliği artıyor

Eurostat'a göre, iş gücü piyasasına yeni giren genç kadın ve erkekler arasındaki cinsiyete dayalı ücret farkı daha düşük. Başlangıçta AB ülkelerindeki 20'li yaşlardaki kadın çalışanlar, erkeklere göre yüzde 2,3 daha az kazanıyor.

Ancak ilerleyen yaşlarda bu ücret dengesizliği giderek artıyor. 55-64 yaş aralığındaki kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farkı yüzde 20'nin üzerine çıkıyor.

Araştırmaya göre bunun nedenlerinden, kadınların hamilelik ve çocuk bakımı nedeniyle çalışma yaşamlarının daha sık kesintiye uğruyor olması. Çoğu heteroseksüel çift arasında, çocuğa bakmak için evde kadınlar kalıyor. Bu da kadınların iş gücü piyasasında yüksek pozisyonlara ulaşmasını zorlaştırıyor.

Birçok Avrupa ülkesinde, iş yaşamında kadının yeri ile ilgili geleneksel bakış açısı birbirine benzer durumda. Örneğin Hollanda'da her üç kişiden biri, kadınların çocuk bakmaya daha uygun olduğunu düşünüyor.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, bu görüşü savunanlar, ağırlıklı olarak erkekler. Üstelik bu rakamlar son 20 yıldan bu yana hiç değişmedi.

Hollanda İstatistik Kurumu Baş Ekonomisti Prof. Dr. Peter van Mulligen'e göre erkekler, tam zamanlı çalışmanın geleneksel olduğu daha yüksek maaşlı sektörlerde yer alıyor. Kadınlar ise yarı zamanlı çalışmanın daha yaygın olduğu sağlık ve eğitim gibi mesleklerde çoğunlukta.

Hollandalı uzman, çocuk bakımının daha kolay ve ucuz hale getirilmesi durumunda, kadınların iş yaşamının daha az kesintiye uğrayacağı ve erkeklerle aralarındaki ücret farkının dengelenebileceğini düşünüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meghan Markle neden Prenses Diana ile karşılaştırılıyor?
BBCMeghan Markle neden Prenses Diana ile ...
BBC Kraliyet Muhabiri: Prens Harry'nin sözleri, modern monarşinin kalbine saplanan bir hançer
BBC'Prensin sözleri monarşinin kalbine saplanan bir ...
Altay tankı: Defense News, Türkiye'nin motor üretimi için Güney Kore ile anlaştığını iddia etti
BBCAltay tankı için Güney Kore iddiası!
Koronavirüs aşısı: 'Tamamen aşılanmış kişiler diğer aşılanmış kişilerle maskesiz görüşebilir'
BBCKoronavirüs aşısı: 'Tamamen aşılanmış kişiler diğer ...
İngiltere-Türkiye arasında uçuşlar nasıl yapılıyor, seyahat için mevcut kural ve düzenlemeler neler?
BBCİngiltere-Türkiye arasında uçuşlar nasıl yapılıyor, ...
UNICEF: Covid nedeniyle gelecek 10 yılda 10 milyon kız çocuğu daha erken yaşta evlendirilebilir
BBCUNICEF: Covid nedeniyle gelecek 10 yılda 10 milyon ...
KADININ FENDİ... Ay'daki kraterlere adını veren az sayıda kadın kim? - Son dakika haberler
BBCAy'daki kraterlere adını veren az sayıda kadın kim?
Belçika'da kadın tacizini önlemek için sivil polisler sokağa çıkıyor
BBCBelçika'da kadın tacizini önlemek için sivil polisler ...
Meghan Markle: Yaşamak istemediğim zamanlar oldu
BBCMeghan Markle: Yaşamak istemediğim zamanlar oldu
Meghan Markle ve Prens Harry'nin röportajında öğrendiğimiz 12 konu
BBCMeghan Markle ve Prens Harry'nin röportajında ...