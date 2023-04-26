Bu yıl 67. kez düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması için artık beklenen tarih geldi çattı. Söz konusu yarışmanın ne zaman, nerede yapılacağı, hangi ülkelerin katılacağı ve Türkiye'nin olup olmadığına dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!