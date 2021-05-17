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Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsilcilerinde koronavirüs saptanan ülkeler 'banttan' yarışacak

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen 65. Eurovision Şarkı Yarışması, Pazar akşamı Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Eurovision tarihindeki en katı kuralların uygulandığı yarışmada ilk yarı final yarın, ikinci yarı final Perşembe, final ise Cumartesi günü yapılacak. Eleme ve final bölümlerine 3 bin 500'er seyircinin alınacağı yarışmada, ekipteki herhangi bir kişide koronavirüs saptanan ülke temsilcilerinin salona girmesine izin verilmeyecek.

Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsilcilerinde koronavirüs saptanan ülkeler 'banttan' yarışacak
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen 65. Eurovision Şarkı Yarışması, Pazar akşamı Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Eurovision tarihindeki en katı kuralların uygulandığı yarışmada ilk yarı final yarın, ikinci yarı final Perşembe, final ise Cumartesi günü yapılacak.

Yarı finaller ve finale 3 bin 500'er seyircinin alınacağı yarışmada, ekipteki herhangi bir kişide koronavirüs saptanan ülke temsilcilerinin salona girmesine izin verilmeyecek.

Bu ülkeler, daha önce kaydedilmiş görüntüler aracılığıyla "banttan" yarışacak.

- Getty Images

Duncan Laurence'in seslendirdiği şarkı ile 18 Mayıs 2019'da birinciliği elde eden Hollanda, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkını kazandı. Ancak Covid salgını nedeniyle Rotterdam kentinde yapılması planlanan etkinlik bu yıla ertelendi.

Ahoy Gösteri Merkezi'nde yapılacak yarışma, Pazar akşamı Erasmus Köprüsü'nde sanatçıların tanıtıldığı açılış töreniyle resmen başladı. Ancak açılış töreninden itibaren, bu yılki yarışmanın, geçmiştekilerden her açıdan farklı olacacağını ortaya koydu.

İzlanda ve Polonya heyetleri, ekipteki bazı kişilerin koronavirüs testi pozitif çıktığı için otelde karantinaya alınmaları nedeniyle açılış törenine katılamadı. Bu ülkelerle aynı otelde kalan Malta ve Romanya ekipleri de, ihtiyaten açılışa çağrılmadı.

Avusturya'yı temsil eden Montaigne ise ülkesindeki koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Rotterdam'a gelemedi.

- Reuters

Yarışmanın ilk yarı finali yarın akşam seyircili olarak gerçekleşecek. Ahoy Gösteri Merkezi'nin girişinde kurulan test merkezinde, yarışmaya katılan tüm ekipler, yardımcı personel ve basın mensuplarına, 48 saatte bir test yapılacak.

Testi sonucu pozitif çıkan ekipler salona sokulmayacak ve doğrudan karantinaya alınacak. Bu durumdaki ekipler, daha önce banda alınan kayıtları aracılığıyla yarışmaya katılacak.

Polonya'daki Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası sırasında, otel odalarındaki gizli partiler nedeniyle koronavirüs salgının yaşandığına dikkati çeken düzenleme komitesi, bu konuda şarkı yarışmasına katılan ekipleri uyarıyor.

Otel odalarında toplanılmamasını ve salgın önlemlerine uyulmasını isteyen yetkililer, "Aksi halde salonda şarkı söylemek yerine otel odanızda televizyondan bant kaydınızı izlemek zorunda kalırsınız" diyor.

1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanacak

Gösteri ve provalar sırasında 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Kapalı alanlarda maske yakmak zorunlu olacak. Düzenleme komitesi tarafından 200 bin maske satın alındı. Girişte herkese maske dağıtılacak.

Yarışma kapsamındaki altı prova ile yarı finaller ve finale, 3 bin 500'er seyirci alınacak. 70 yaş ve üzeri kişiler ile belirli rahatsızlıklarından dolayı risk grubunda bulunan kişiler seyirci olamayacak.

Seyircilerin salona girebilmesi için, son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu göstermeleri zorunlu olacak. Ağız maskesi ve birbirlerine 1,5 metre mesafede oturacak olan seyircilerin, gösteri sırasında ayağa kalkmaları da yasak olacak.

Yarışma kapsamında 70 kablosuz mikrofon, 298 hoparlör, 4,2 kilometre ses kablosu ile 12 ses kontrol masası, 887 metrekare boyutunda LED ekran ve 25 kamera kullanılacak.

Sanatçı ve heyetler için 1083 otel odası ayrılan etkinlikte toplam 18 bin kumanya dağıtılacak.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın gösteri bölümü yaklaşık 26,5 milyon Euro'ya mal olacak. Rotterdam Belediyesi de, diğer giderler için 22 milyon euro bütçe ayırdı.

Türkiye'nin katılmadığı 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nda, şarkı sözleri politik mesajlar içerdiği gerekçesiyle uyarılan Beyaz Rusya (Belarus),benzer tutumunu sürdürdüğü için yarışmadan çıkarıldı.

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya destek mesajları veren "Galasy ZMesta" adlı grubun, "Sana öğreteceğim" adlı şarkı ile rejim muhaliflerini hedef aldığı öne sürülüyordu.

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