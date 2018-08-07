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EUS başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? 2018 EUS sınavı ne zaman?

EUS başvuru işlemleri ÖSYM tarafından alınmaya başladı. Adaylar başvurularını 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Peki, EUS başvuru nasıl yapılır? 2018 EUS başvuru ücreti ne kadar? EUS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018 EUS ile ilgili merak edilenler...

07.08.2018 - 11:54 | Güncelleme:

EUS başvuru işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2018 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na katılacak olan adaylar, sınav için hazırlıklarını sürdürüyor. EUS başvuru kılavuzu ile birlikte başvuru ile ilgili detaylar da belli oldu. Peki, 2018 EUS başvuru nasıl yapılır? EUS başvuru ücreti ne kadar? EUS sınavı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

EUS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

EUS başvuruları 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin https:/ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.

EUS BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

EUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

 

EUS'a kimler başvurabilir?

a) Eczacı olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmeti bulunması halinde bu mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler in öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.

EUS NE ZAMAN?

2018 EUS 16 Eylül'de yapılacak. Adayların, sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

EUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

EUS sınav ücreti 175 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacak;

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası ’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvur acak adaylar hariç);

* Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

* Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER ” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

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