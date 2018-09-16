Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyenler için Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) bugün saat 10.15'te başladı. Adaylara cevaplamaları için 135 dakika verildi. Sınava katılan adayla sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyişe geçti. Peki, 2018 EUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 EUS sonuç tarihi...

EUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 EUS sonuçları 11 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifr eleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

EUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır.

Adaylar; 2018-EUS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr i nternet adresinden öğrenecekler.

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmekte.

Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebilecekler. Belirtilen tercih süresi dışında tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

EUS Puanı 45 (Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45) veya daha yüksek olan adaylar tercih yapabilecekler. Puanı 45'den düşük olanlar yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecekler. Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecekler.

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