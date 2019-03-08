Ayda sadece 411 TL ödeyerek ev sahibi olabileceğiniz yepyeni bir ev alma modeli var!

Türkiye’nin dilediğiniz il ve ilçesinde faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz, aylık ödemeleri kendiniz belirleyebileceğiniz yepyeni bir ev alma modeli var. Bu model sayesinde dileyen herkes kolaylıkla ev sahibi olabiliyor. Siz de ev sahibi olmaya hazır mısınız?

Artık kiradan kurtulup kendi evinize taşınmak istiyorsunuz ve bu hayalinizi hep ertelediniz. Mevcut ev alma yöntemleri bütçenizi aşıyor ve haliyle sizi kirada kalmaya zorluyor. Yüksek faiz oranları kredi kullanımını da imkânsız hale getiriyor. O halde farklı yöntemler keşfetmenizin zamanı gelmedi mi?

İşte sizi dilediğiniz ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak avantajlı bir model!

Neler mi bu avantajlar?

Kredi kullanmadan, faiz ya da başka farklar ödemeden evinizi gerçek değerinde alıyorsunuz.

Ödemek istediğiniz taksitleri siz belirleyip, küçük taksitlerle de ev sahibi olabiliyorsunuz.

Peşinat verme zorunluluğu yok!

Türkiye’nin neresinde olursa olsun isteyen herkes ev sahibi olabiliyor. Bu model ile Türkiye’nin istediğiniz yerinden, istediğiniz evi alabilirsiniz.

Sizi tasarrufla ev sahibi yapacak bu modeli gelin yakından inceleyelim.

Sadece 4 adımda kolaylıkla ev sahibi olun.

1. Adım: Öncelikle ne kadarlık bir ev satın almak istediğinize karar verin. 100 Bin ₺, 300 Bin ₺, 500 Bin ₺ veya daha fazlası.

2. Adım: Aylık ödemek istediğiniz taksit miktarını belirleyin. 500 ₺, 1000 ₺, 2000 ₺ veya daha fazlası. Ayrıca peşinat, vade farkı veya ara ödeme zorunluluğu yok. Ödeme koşullarını tamamen siz belirliyorsunuz.

3. Adım: Seçmiş olduğunuz yöntem ve ödeme planına göre teslim tarihi belirlenir.

4. Adım: Belirlenen teslim tarihi geldiğinde size sadece yeni evinize taşınmak kalıyor. Bu modelle ev sahibi olmak işte bu kadar kolay.

Türkiye’de ilk defa uygulanan bu modelle hızlı, kolay ve ekonomik bir şekilde ev sahibi olmak istiyorsanız, ev almanın yeni yolu Birevim’in şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca 444 23 53 numaralı Birevim detaylı bilgi hattını arayabilir, aklınıza takılan tüm sorular için uzman temsilcilerden anında bilgi alabilirsiniz.

www.birevim.com'u ziyaret ederek yöntemler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilir, ana sayfada yer alan formu doldurarak ayrıntılı bilgi almak için başvuruda bulunabilirsiniz.