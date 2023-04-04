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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Eskişehir'de ev basıp 2 akrabalarını öldürmüşlerdi! İşte baba oğula istenen ceza!
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Ev basıp 2 akrabalarını öldürmüşlerdi! İşte baba oğula istenen ceza!

Eskişehir'de, Volkan Şener ile Polat Gezgin´i evlerine giderek öldürdükleri iddia edilen baba İsmail A. ve oğulları Beytocan A., Baran A. hakkında müebbet hapis cezası talep edildi

Son dakika haberi: Eskişehir'de ev basıp 2 akrabalarını öldürmüşlerdi! İşte baba oğula istenen ceza!
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DHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde oturan İsmail A. (50), çocukları Beytocan A. (20) ve Baran A. (22), geçen yıl eylül ayında, Yeşiltepe Mahallesi 8892´nci Sokak´ta oturan Volkan Şener (28) ile Polat Gezgin´in (21) evine gitti.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

DHA'da yer alan habere göre taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedede baba ve oğulları pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Volkan Şener ile Polat Gezgin kurtarılamadı.

BABA VE 2 OĞULU TUTUKLANDI

Olayın ardından polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece `kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklandı.

KAVGANIN NEDENİ EVE BIRAKMAMALARI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca baba ve 2 oğlu hakkında iddianame hazırlanarak 5´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. İddianamede olaydan bir gün önce, gece sanık Beytocan A.'nın maktullerle Polat Gezgin'in arabasında içki içip gezdiği, kendisini eve bırakmadıkları için yürüyerek evine gittiği sırada bekçiler tarafından durdurulduğu, üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca nedeniyle hakkında işlem yapılması için götürüldüğü polis merkezinde geceyi nezarette geçirdiği belirtildi. Akrabalar arasındaki kavganın da eve bırakmama meselesi nedeniyle çıktığı kaydedildi.

2'ŞER KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ayrıca iddianamede tutuklu sanıklar İsmail A. ile oğulları Baran A. ve Beytocan A. hakkında `Kasten öldürme´ suçundan ayrı ayrı 2´şer kez müebbet hapis cezası talep edildi. Sanıklar, mayıs ayında hakim karşısına çıkarılacak.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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