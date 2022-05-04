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Haberler Gündem 3. Sayfa Ev değil, uyuşturucu imalathanesi
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Jandarma baskınında ortaya çıktı: Ev değil, uyuşturucu imalathanesi

Sakarya'da jandarma ekiplerince bir eve gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, esrarla birlikte yüzlerce kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Ev değil, uyuşturucu imalathanesi
Ev değil, uyuşturucu imalathanesi
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İHA

Sakarya'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, evi uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Hendek ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan E.Ç.'nin (30) uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve uyuşturucu elde etmek amacıyla evinde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiğine yönelik ihbar aldı.

Şüphelinin evine, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde yapılan aramada, 25 gram metamfetamin, 1 kilo 150 gram kubar esrar, 152 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, boyları 2 ile 15 santimetre arasında değişen 458 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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