Ev eşyalarıyla müzik yapıyor - İSTANBUL

AA

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesi kapsamında "Evde kal" kampanyasına uyarak evinden dışarı çıkmayan 29 yaşındaki müzisyen Altınses'in, evinde çeşitli müzik aletleriyle yaptığı müziğin yanı sıra su bardakları ve kaşıkla gerçekleştirdiği çalışma takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.

Hazırladığı müzikleri çektiği videoları "evde kal" etiketiyle hesabından paylaşan Altınses'in, su dolu bardaklarla çaldığı "Evlerinde Lambaları Yanıyor" şarkısı ise sosyal medyada en çok beğenilen videolardan oldu.

Altınses, takipçilerinin beğenisini toplayan müzikler yaparak, dinleyenlere hem moral veriyor hem de güzel vakit geçirmesini sağlıyor.Birçok müzik aletini de çalan ve bir grupla müzik yapan Erdem Altınses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğin hayatın her alanında olduğunu ancak bu zamanlarda sadece evde yapıldığını söyledi.

Evde kalmanın çok önemli olduğunu, bu sürece herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Altınses, şöyle konuştu:

"Diyarbakırlıyım. Müzik dolu bir ailem var. Müzik benim için evde başladı. Müzik eğitimim evde babam ve ağabeyimle başladı. Ayrıca kısa bir konservatuvar hayatım da oldu. Fakat çok uzun sürmedi. TRT Diyarbakır Radyosu'nda çalıştım. Sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nda keman sanatçısı olarak görev yaptım ve uzun süredir konser, sahne çalışmalarımız devam ediyor. Birçok sanatçıyla grupla müzisyenle çalışıyoruz. Video ve prodüksiyon işi benim çok ilgimi çekiyordu. Ağabeyimin desteğiyle stüdyoda bu işlere çok zaman ayırmaya başladım. Daha sonra müzik öğretmenliği ve aranjörlük hayatımın merkezine oturdu."

- "Dünyada örnekleri olan şeyleri denemeye başladım"

Sahne ve stüdyo çalışmalarında Türkiye ve dünya çapında birçok müzisyenle çalışma fırsatı bulduğunu, müzik eğitiminin kendisi için bir tecrübe olduğunu anlatan Altınses, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada son zamanlarda videolarım ilgi gördü ve yayılmaya başladı. Çok destek gördüm ve ben de sıkılmadan devam ettim. Zaten evde kendi imkanlarımla çalıp, çekip, kaydettiğim şeylerdi. Türkiye'de çok denenmemiş ve dünyada örnekleri olan şeyleri denemeye başladım.Marangozdaki aletlerle bir ritm oluşturup, bunun üzerine bir melodi çaldım. Mutfakta yemek yaparken kaşık, tabak, çanakla bir ritm oluşturup bunun üstüne Diyarbakır halayını çaldım. Ayak sesleriyle adımlarla ritm oluşturup çaldım. Her enstrümana farklı bir akort çekip, onlara dokunmadan, sadece tellere vurarak bir türkü çalmıştım."

- "İnsanlık için, doğa için evde olmak gerekiyor"

Altınses, müziğin hayatın her alanında olduğunu ancak salgın sebebiyle bu sıralar sadece evde yapıldığını belirterek, şunları anlattı:

"Uzun zamandır evlerde bu kadar çok lamba yandığını görmemiştim. Evde olmak gerekiyor şu dönemlerde. Hepimiz için, insanlık için, doğa için. Ben de evlerdeki lambaların bu kadar çok yandığını görünce aslında aklıma tabii ki o türkü geldi: 'Evlerinde lambaları yanıyor.' ve bunu mutfaktaki eşyalarla çalmaya çalıştım. Bardaklara su doldurdum ve bunları ona göre akortladım. Suyun doluluğu ve azlığı ile ilgili bir akort sistemiyle ve bardakların küçüklüğüne büyüklüğüne göre. Daha sonra bunu video haline getirdim, paylaştım ve sevildi."Bu dönemde herkesin evde kalması gerektiğini, kendisinin de günlerdir evde olduğunu vurgulayan Erdem Altınses, "Hep beraber bu hassasiyeti göstermemiz gerekiyor ki bu vakadan bir an önce kurtulabilelim. Kayıp vermeden mümkünse..." dedi.