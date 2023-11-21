Haberler Gündem Ev hanımlarına emeklilik imkanı son dakika 2023: Ev hanımlarına emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor! Kabine Toplantısı ve yeni torba yasa ile ev hanımlarına emeklilik hakkı yeniden gündeme geldi. Ev hanımlarına emeklilik müjdesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Teklifin, kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. İşte emekli olmak isteyen ev hanımlarına erken emeklilik imkanı hakkında merak edilen güncel bilgiler... Habertürk Giriş: 21.11.2023 - 20:22 Güncelleme: 21.11.2023 - 20:22 facebook

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni torba yasa düzenlemesi Meclis gündemine geliyor. Torba yasa teklifi içeriğinde en dikkat çeken başlıklardan biri de ev hanımlarına emeklilik imkanı oldu. Konuyla ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimizde derledik. İşte 2023 ev hanımlarına evlilik düzenlemesi hakkında merak edilen bilgiler...

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ÖDENECEK PRİMLERE DEVLET DESTEĞİ Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.