Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurusu ne zaman başlayacak?

Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi müjdesi, 2023 genel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında tutulacak. Ev hanımlarına emeklilik için çalışmalar başlarken primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanması bekleniyor. İşte 2023 ev hanımlarına emeklilik şartları ve başvuru tarihine ilişkin merak edilenler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • EV HANIMLARINA EMEKLİLİK şartları nelerdir? 2023 Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

    Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen ev hanımlarına emeklilik şartları, seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme gelmişti. Daha kapsamlı ikinci bir torba yasa ile Aile Koruma Kalkanı Paketi'nin devreye girmesi beklenirken ev hanımlarına emeklilik imkanı tanınacak. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından detayları aktarılan düzenlemeye ilişkin olarak "Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurusu ne zaman başlayacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 ev hanımlarına emeklilik başvuru şartlarına ilişkin merak edilenler...
  • EV HANIMLARINA EMEKLİLİK şartları nelerdir? 2023 Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

    EV HANIMLARINA EMEKLİLİK GÜVENCESİ VERİLECEK

    Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz.
  • EV HANIMLARINA EMEKLİLİK şartları nelerdir? 2023 Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

    AİLE KORUMA KALKANI PROGRAMI NE DEMEKTİR?

    Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.
  • EV HANIMLARINA EMEKLİLİK şartları nelerdir? 2023 Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

    AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK

    Aile Koruma Kalkanı Programının finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacaktır. Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından biri de Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacaktır.
  • EV HANIMLARINA EMEKLİLİK şartları nelerdir? 2023 Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

    Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında her ailede en az bir çalışanın bulunmasını sağlayacağız. Bu amaçla, özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süreyle devlet olarak biz ödeyeceğiz. Programı uygularken gençlere öncelik vereceğiz.
  • EV HANIMLARINA EMEKLİLİK şartları nelerdir? 2023 Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

    AİLE KORUMA KALKANI ŞARTLARI NELER?

    Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;

    • Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,

    • Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,

    • Yeni evlilikler teşvik edilecektir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.