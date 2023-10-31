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        Haberler Gündem Ev hanımlarına emeklilik son durum 2023: Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak?

        Kabine gündeminde! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak?

        Kabine Toplantısı ile ev hanımlarına emeklilik hakkı gündeme geldi. Ev hanımlarına emeklilik müjdesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı. İşte emekli olmak isteyen ev hanımlarına erken emeklilik imkanı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 11:03 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:03
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        Ev hanımlarına emeklilik son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 31 Ekim tarihinde yapılacak Kabine Toplantısı ile ev hanımlarına emeklilik konusuna değinilmesi bekleniyor. Peki, ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman başlıyor, şartlar belli oldu mu? İşte ev hanımlarına emeklilik çalışmasında son durum...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR!

        Kabine Toplantısı, bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda gençlere faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik, memur ve emekli zammı üzerine görüşmeler yapılması bekleniyor.

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        EV HANIMLARINA EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan müjdeler arasında yer alan ev hanımlarına evlilik düzenlemesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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        EV HANIMLARINA EMEKLİLİKTE SON DURUM NE?

        Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilebileceği detayı daha önce bildirilmişti.

        BAKAN IŞIKHAN DUYURMUŞTU

        Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı ev hanımları için hazırlanan emeklilik çalışması hakkında, ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' sözlerine yer vermişti.

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        "EMEKLİLİK HAKKI GETİRİYORUZ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi şu sözlerle paylaşmıştı: ''Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız.''

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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