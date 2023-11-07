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        Haberler Gündem EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM | 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları ve kimler faydalanacak?

        Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları ve kimler faydalanacak?

        Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde son durum gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yer alan ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 2023 ev hanımlarına emeklilik son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 01:03 Güncelleme: 07.11.2023 - 01:03
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        Ev hanımlarına emeklilik başvuru şartları araştırmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınacağını duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 2023 ev hanımlarına emeklilikte son durum...

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        EV HANIMLARINA EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan müjdeler arasında yer alan ev hanımlarına evlilik düzenlemesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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        EV HANIMLARINA EMEKLİLİKTE SON DURUM NE?

        Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilebileceği detayı daha önce bildirilmişti.

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        BAKAN IŞIKHAN DUYURMUŞTU

        Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı ev hanımları için hazırlanan emeklilik çalışması hakkında, ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' sözlerine yer vermişti.

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        "EMEKLİLİK HAKKI GETİRİYORUZ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi şu sözlerle paylaşmıştı: ''Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız.''

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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