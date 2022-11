Ev içi şiddete karşı şirketler birlikte

HABERTURK.COM

Türkiye'de çalışan her 4 kadından 3'ü hayatı boyunca şiddetin en az bir türüyle karşı karşıya kalıyor. İş dünyasını, ev içi şiddetle mücadele konusunda yapıcı ve kurumsal çözümler üretmeleri için teşvik etmek ve desteklemek amacıyla 2013 yılında başlatılan ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı'nın desteği, TÜSİAD'ın iş birliği ile Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun uygulayıcı ortaklığında yürütülen “İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı - Business Against Domestic Violence (BADV)” projesi 10. yıl dönümüne yaklaşırken yeni bir oluşumla daha da güçlenerek büyüyor.



Projeye farklı dönemlerde dahil olan 100'e yakın şirketin birbiriyle kurduğu iletişimi, birbirlerinden aldıkları ilhamı, süreçteki deneyimleri ile edindikleri bilginin paylaşımını artırmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve yeni şirketler ile büyüyerek güçlenmek hedefiyle 'Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı' hayata geçirildi.



Projenin uygulayıcı ortağı Sabancı Üniversitesi'nin Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman konuşmasında, Sabancı Üniversitesi'nin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini toplumların gelişiminin önünde önemli bir engel olarak gördüğünü belirterek, toplumsal şiddeti besleyen önemli unsurlardan biri olan ev içi şiddete yönelik mücadelenin de, sadece bireyler için değil, aynı zamanda kurumlar ve tüm yönetimsel yapılar için de farklı sorumluluklar yarattığını söyledi.

Keyman, “Henüz Ağ'a dahil olmamış şirket ve kurumları da toplumumuzun ortak sorunu olan ev içi şiddetin önlenmesi ve bu konudaki yaraların sarılması için çalışmaya davet ediyoruz” çağrısında da bulundu.

'KADINA YÖNELİK EV İÇİ ŞİDDETE KARŞI BİR ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNÜN BENİMSENMESİ ÖNEMLİ'

Projenin destekçilerinden Sabancı Vakfı'nın Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı'nın yarım asra yakın süredir, tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum hayaliyle çalıştığını belirterek, kadınların eğitimde, istihdamda ve toplumsal hayata katılımda olduğu gibi her alanda haklarına erişebilmeleri için farklı sektörlerde iş birliklerine imza attıklarını söyledi.

Safkan, “Destekçisi olmaktan gurur duyduğumuz ‘İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı' projesi de yıllar içerisinde pek çok somut adım attı. Kadına yönelik ev içi şiddete karşı bir çalışma kültürünün benimsenmesi amacıyla çıktığımız yolda, bugün bir araya gelme sebebimizi oluşturan, ‘Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı'nın tüm iş dünyasında etki yaratacak çok değerli bir inisiyatif olduğuna ve ülkemizde önemli farkındalıklar sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. “Kendi çalışma ortamımızdan başlayarak dönüşüm yaratmak isteyen tüm şirketleri bu kıymetli ağın parçası olmaya davet ediyoruz” dedi.

'AMASIZ FAKATSIZ, İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ HER KOŞULDA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS'

Proje ortağı TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmeden toplumsal cinsiyet eşitliğinin diğer alanlarında da istediğimiz ilerlemenin sağlanamayacağının altını çizerek, toplumsal cinsiyet eşitliği için kurumsal dönüşümü iş yerlerinden başlayarak harekete geçirebildiğimiz sürece somut ve kalıcı çözümlere ulaşılabileceğini vurguladı.

“Etki alanımızdaki her ortamı ve platformu, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa ve şiddete zemin hazırlayacak önyargılardan ve uygulamalardan arındırmalıyız” ifadelerini kullanan Turan, “Şiddete uğrayan her birey, bu sorunla mücadele ederken yalnız olmadığını ve destek mekanizmalarına ulaşabileceğini bilmeli” şeklinde devam etti ve “Amasız fakatsız, içinde bulunduğumuz her koşulda şiddete sıfır tolerans yaklaşımıyla gerekli uygulamaları ve yaptırımları hayata geçirebilmeliyiz” dedi.

'150'DEN FAZLA ÜLKEDE BU ALANDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Projenin bir diğer destekçisi Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) adına, UNFPA'in Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü'nü temsilen konuşan Toplumsal Cinsiyet Danışmanı Gabriela Alvarez Minte, UNFPA'in toplumsal cinsiyete dayalı şiddete yanıt vermek ve azaltmak için çalışan lider kurumlardan biri olarak 150'den fazla ülkede bu alanda çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Türkiye'de de ev içi şiddetle mücadele alanında en başından beri iş dünyası ile yakın iş birliği içinde çalışmaktan mutluluk duyduklarının altını çizdi.

Minte, Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı'nın, iş yerlerinde ev içi şiddete karşı destekleyici mekanizmalar inşa edilmesi ve iyi uygulamaların teşvik edilmesi noktasında, özel sektörün vizyonunu ve bu konuda aldığı sorumluluğu daha da geliştireceğine inandığını söyledi. Minte, “Sesimizi ve ev içi şiddetle mücadele etme kapasitemizi güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için bize katılın” ifadelerini kullandı.



Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı ile, iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddete karşı önlem ve destek yolları oluşturmasının yanında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, iş dünyasında kadın hakları konusunda farkındalık yaratılması, bu alanda mücadele eden şirketlerin birbirleri ile olan etkileşiminin ve deneyim paylaşımının artırılması ve şirketlerdeki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.