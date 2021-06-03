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Ev sahibi kiracısını bıçakladı!

İstanbul Kağıthane’de aylardır kirasını ödemeyen ve evden çıkmayan bir kiracıyla ev sahibi arasında telefonda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ev sahibi, eline geçirdiği bıçakla sokak ortasında kiracısına saldırdı. Hafif şekilde yaralanan adam hastaneye kaldırırken, saldırgan ev sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı

EV SAHİBİ DEHŞETİ! Son dakika: Ev sahibi kiracısını sokakta bıçakladı! - VİDEO HABER
Ev sahibi kiracısını bıçakladı!
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İHA

İstanbul'da, önceki hafta çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir dairede bir süredir kiracı olarak yaşayan 36 yaşındaki Halil Ü., aylardır biriken kira borcunu ödeyemedi.

Olay günü ev sahibi 45 yaşındaki Ayhan G. kiracısını telefonla arayarak borcunu ödemesini ve evden çıkmasını söyledi.

SOKAĞIN ORTASINDA BIÇAKLADI

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine telefonda başlayan kavga sonucunda Ayhan G., kiracısı Halil Ü.’nün yaşadığı binanın önüne geldi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ayhan G. cebinden çıkarttığı bıçakla Halil Ü.’ye saldırmaya başladı. Yaşanan kavga sonucunda kiracısını köşeye çeken ev sahibi, parmaklarından bıçakla yaraladı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ortalığın bir anda karıştığı kavga sonucunda araya giren vatandaşlar tarafları birbirinden ayırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN EV SAHİBİ GÖZALTINDA

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, saldırgan ev sahibi Ayhan G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

KİRACI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Saldırıda 3 parmağından yaralanan kiracı Halil Ü. ise Kağıthane Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi. Emniyete götürülen Ayhan G.’nin ise ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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