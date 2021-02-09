Ev sahibi ve yakınları tarafından darbedilen kadın şikayetçi oldu

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

AA

Buca Koop. Mahallesi'nde, organizasyon işleri yapan Senem Onat (43) ile ev sahibi M.Ç. kira yüzünden tartıştı. M.Ç. bir süredir kira ödemediğini iddia ettiği Onat'tan evden çıkmasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, Onat'ı darbetti.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine giden Onat, tedavisinin ardından darp raporu alıp polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Evine dönen Onat, aracını park ettiği sırada ev sahibi ve yakınlarıyla karşılaştı. Onat'ın şikayetçi olduğunu öğrenen grup Onat'a saldırdı. Onat, yeniden Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve ev sahibi ile beraberindekilerden şikayetçi oldu.Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği 7 kişinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.Öte yandan, olay anı sitedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, Onat'ın darbedilmesi yer alıyor.