Ev sahibine kurşun yağdırdı! Akrabaları linç etmek istedi
Mersin'in Toroslar ilçesinde İdris Özmen, tartıştığı kiracısı tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Ev sahibine kurşun yağdırmasının ardından olay yerinde linç edilmek istenen şüpheli, polis tarafından kurtarıldı
Mersin'in Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'nde geçen çarşamba günü meydana gelen olayda, iddiaya göre İdris Özmen (52), iş yerinin üstündeki evinde oturan kiracısı A.B. (42) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kiracı A.B., tabancayla ev sahibi Özmen'e sokak ortasında ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Özmen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ev sahibi İdris Özmen (fotoğrafta), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayı duyan Özmen'in yakınları ise kiracı A.B. linç etmeye kalktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli grubu zorlukla sakinleştirdi. Kalabalığın elinden zorla alınan kiracı, gözaltına alındı.